“هُنا” رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2021 وتفاصيل الفئات المستفيدة من علاوة وزارة الشؤون الاجتماعية

رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء 2021 يُشكل عاملًا مهمًا وأساسيًا في كافة المحافظات الليبية. وذلك بعدما أتاحت حكومة الوحدة الوطنية الليبية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرًا تخصيص منحة الزوجة والأبناء بهدف إعانة الأسرة المحتاجة وذوي الحاجة ومحدودي الدخل بكافة المناطق الليبية. حيث خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية مبلغ مالي يصل لـ 2 مليار و 250 مليون دينار لصرف منحة الزوجة والأبناء وذلك من خلال التسجيل عبر رابط منصة حكومتنا wcsg.sa.gov.ly. وتجدر الإشارة إلى أن هناك قانونًا ينص على دعم الدولة للأسر الفقيرة والذي كان برقم 27 لعام 2013. ومع تزايد البحث حول علاوة منحة الزوجة والأبناء فقد أكد مصرف ليبيا المركزي بإعادة استئناف المنحة خلال الأيام القليلة المقبلة. وذلك بهدف تقديم الإعانة للمتضررين من فيروس كورونا وغيرهم.

إمكانية التسجيل عبر رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء تعد سهلة وسلسة للمواطنين راغبي الحصول على المنحة. حيث أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية إمكانية التسجيل بشكل إلكتروني عن طريق رابط منصة حكومتنا الليبية. والتي يتم إيداعها للمواطنين عن طريق المصارف المتعددة في البلاد مثل مصرف التجاري والوطني ومصرف الأمان وأيضًا مصرف الوحدة والجمهورية ومصرف الصحاري. وفي السياق ذاته تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا من خلال صرف منحة الزوجة والابناء لمعاونة المواطنين المقيمين في البلاد وتوفير الدعم الكافي لهم وذلك لسن 18 عامًا فأكثر.