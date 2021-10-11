إعلان الحكومة التونسية الجديدة

إعلان الحكومة التونسية الجديدةأدّى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة التي تترأسها نجلاء بودن رمضان، اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بعد ساعات على اصداره أمرا بتسمية هذه الحكومة.

وحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، أدى 25 عضوا في الحكومة الجديدة اليمين الدستورية من بينهم تسع نساء.

ووفق بث مباشر للتلفزيون الحكومي، نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وأشارت رئيسة الحكومة التونسية الجديدة، نجلاء بودن، إلى أنها قدمت مقترحا بالتشكيلة الحكومية، وأن الرئيس سعيد صادق عليه.

وأكدت بودن في اول كلمة منذ تعيينها أن من أبرز مهام الحكومة الجديدة مكافحة الفساد و"استعادة الثقة بالدولة" واعادة الأمل للمواطنين وفتح مجال الاستثمار وتحسين ظروف العيش والتسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية و"تشديد مبدأ المحاسبة".

من جانبه اكد سعيّد في كلمة بعد اداء الحكومة اليمين على "انقاذ البلاد ممن يتربصون بها في الداخل والخارج" و"من يعتبرون المناصب غنيمة... سنفتح الملفات ولن نستثني أحدا ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة".

وكان الرئيس التونسي قد كلف في 29 سبتمبر الماضي، نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

