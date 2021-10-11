صندل زعيم كوريا الشمالية يثير الفضول في "مناسبة مهمة"

لفت زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، انتباه المراقبين الدوليين، خلال إلقائه كلمة في ذكرى تأسيس الحزب الحاكم بالبلد الآسيوي، يوم الأحد، لكنه خطف الأنظار هذه المرة بسبب مظهره الجديد.

وأظهر مقطع مصور بثته وسائل الإعلام الرسمية، يوم الاثنين كيم وهو يسير على البساط الأحمر في قاعة فخمة وقد انتعل ما بدا أنه صندل أسود لامع على جورب أسود ليناسب حلته السوداء ونظارته الطبية غير مكتملة الإطار.

ولاحظ كولين سويركو، مراسل قناة "إن.كيه" التلفزيونية التي تتخذ من سول مقرا لها صندل كيم، لكنه أكد عدم وضوح سبب انتعال كيم للصندل وما إذا كان قد لبسه في السابق.

وأضاف أنه أيا كان السبب فإن كيم بدأ يميل أكثر للاهتمام بصحته البدنية والسعي إلى التماس الراحة.

وقال سويركو "فقد كيم قدرا كبيرا من وزنه في مايو وشوهد في سبتمبر يقف على حشيتين مبطنتين خلال الخطب الطويلة وهو ما لم يحدث من قبل.

ومضى قائلا "يبدو أنه أكثر حذرا من مرض كوفيد-19 وربما أنه مشغول بأمور صحية مستمرة".