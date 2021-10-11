المرصد السورى: 4 قتلى و11 مصابا فى تفجير وسط عفرين

جدة - نرمين السيد - قتل 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون، بينهم طفلان، جراء تفجير ضرب مدينة عفرين فى شمال سوريا، اليوم الإثنين، حسبما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان.



جدة - نرمين السيد - قتل 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون، بينهم طفلان، جراء تفجير ضرب مدينة عفرين فى شمال سوريا، اليوم الإثنين، حسبما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان. كما أكد المرصد السورى أن شرطة عفرين اعتقلت شابين يشتبه فى تورطهما فى التفجير الذى وقع بوسط موقع مكتظ بالمدنيين.

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