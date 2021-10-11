كلمة سفير إسبانيا فى المؤتمر الـ13 لجمعية المهتمين بالدراسات الإسبانية

جدة - نرمين السيد - أقيم، اليوم الإثنين، المؤتمر الثالث عشر لجمعية المهتمين بالدراسات الإسبانية، حيث ألقى السفير الإسبانى لدى مصر كلمته، وجاء نصها كالتالى: السيدة رئيسة جمعية المهتمين بالدراسات الإسبانية بمصر، (السادة السفراء)، السادة المهتمون بالدراسات الإسبانية





قبل ما يربو من ثلاث سنوات، حيث كنت قد توليت للتو مهام منصبى كسفير لإسبانيا فى مصر، كان لى شرف المشاركة فى حفل افتتاح المؤتمر الدولى الثانى عشر لجمعية المهتمين بالدراسات الإسبانية بمصر. فى تلك المناسبة احتفلنا أيضًا بمرور 50 عامًا على وجود جمعية كان عملها مهمًا للغاية فى بناء الجسر الثقافى الذى يربط إسبانيا وأمريكا اللاتينية ومصر. ويتم ذلك من خلال أحد أثمن عناصر ثقافتنا: اللغة الإسبانية. كما يعلم الكثيرون منكم، تتمتع اللغة الإسبانية بحضور عالمى وهى موجودة كلغة رسمية فى ثلاث قارات. إن تأثير لغتنا غير عادى، وينعكس أيضًا فى الصناعات الثقافية والسياحية.

خلال السنوات الماضية، كنت محظوظًا لمقابلة العديد من المهتمين بالدراسات الإسبانية بمصر

المرتبطين بالسفارة. البعض لم يعد معنا مثل الأساتذة الموقرين د. محمود على مكى، د. سليمان العطار، د. محمد أبو العطا أو د. على المنوفى. أتمنى أن تكون هذه الكلمات تكريمًا لذكراهم، ولتجديد تقديرنا لأعمالهم المتميزة الغزيرة. إن إرثهم يستمر فى شخصيات أخرى شهيرة، مثل الدكتور صلاح فضل، أو عزيزتنا رئيسة جمعية المهتمين بالدراسات الإسبانية بمصر، الدكتورة نجوى محرز. أود أن أشكركم جميعًا على تفانيكم وجهدكم من أجل لغتنا.

لا يزال الاهتمام باللغة الإسبانية حيًا فى مصر. تمكنت من التحقق من ذلك بنفسى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الأخير فى يونيو الماضى. خلال افتتاحه، تمكنت من تقديم عملين باللغتين الإسبانية والعربية تم نشرهما عام 2021: أول قاموس كرة قدم إسبانى-عربى لمعهد ثربانتس والليغا، وكتاب كتالوج معرض عن أعمال حسن فتحى، المهندس المعمارى المصرى الكبير والذى قام بنشره البيت العربى فى مدريد والسفارة المصرية فى إسبانيا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

لكن الاهتمام لا ينعكس فقط فى هذه الأعمال، أو ترجمة الكتب أو ترجمة الأفلام. ينعكس ذلك أيضًا فى النشاط التدريسى لمعهد ثربانتس فى القاهرة والإسكندرية، أو فى عمل 16 جامعة مصرية، حيث يدرس أكثر من 6000 طالب سنويًا لتعميق معرفتهم الفائقة باللغة الإسبانية. إنهم يفعلون ذلك بفضل العمل المستمر لأعضاء هيئة التدريس المتحمسين والذين يحظون بكل تقدير واعتزاز السفارة. بالإضافة إلى ذلك، أود أيضًا أن أضيف دور المدرسين الإسبان فى الجامعات المصرية، وهو برنامج تعاون نود تعزيزه. خالص التقدير لعملكم وأطيب الأمنيات بنجاحات كثيرة فى المهمة التى تقومون بها.

فى الختام، اسمحوا لى أن اؤكد، كما أشرت بالفعل فى المؤتمر الأخير، أنه عزيز جدًا على نفسى أن أتذكر درجتى العلمية فى الفلسفة والآداب فى فقه اللغة الإسبانية. لقد مر وقت طويل على ذلك، ولكن المعرفة المكتسبة فى دراستى الجامعية قد رافقتنى طوال مسيرتى المهنية وساعدتنى على تمثيل بلدى بشغف وحماس.

شكراً جزيلاً للجميع ومع خالص تمنياتى بالتوفيق والسداد".