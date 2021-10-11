الكاظمى: القبض على نائب زعيم داعش السابق خارج حدود العراق

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الإثنين، إن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على سامى جاسم مسؤول المالية ونائب زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادى.





وفى تغريدته، كتب رئيس الوزراء العراقى: "فى الوقت الذى كانت فيه عيون أبطالنا فى القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة فى جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامى جاسم". ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" الإخبارية، لم يقدم الكاظمى مزيد من التفاصيل بشأن

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