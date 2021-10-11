رابط التسجيل في منصة أنعام لدعم المواشي 1443 وشروط التقديم على برنامج دعم صغار مربي الماشية في المملكة، وهو أحد البرامج التنموية ضمن برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في النسخة الجديدة المتوافقة مع تطلعات المملكة 2030، لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء عبر توجيه الدعم لمستحقيه.

أن يكون المتقدم سعوديًا أو حاملًا لأحد بطاقات التنقل.

أن يكون من صغار مربي الماشية.

ألا يكون عاملًا بأحد القطاعين العام والخاص بالمملكة.

ألا يكون سجين أو في دار إيواء حكومي.

ألا يقل العمر عن 21 عام.

أن يكون حامل للبطاقة الصحية.

أن يكون ملتزم بتطبيق كل الشروط الصحية والفنية والمتعلقة بالماشية المعتمدة من قبل الوزارة.

أن يكون لديه حسابًا نشطًا باسمه على البوابة الإلكترونية.

رفع الطلب للدعم على البوابة الإلكترونية.

الإقامة داخل المملكة.

قم بالدخول إلى رابط منصة أنعام.

الدخول لصفحة الوزارة واستعراض الخدمات الإلكترونية ثم النقر على الخدمة من خدمات الثروة الحيوانية واختر برنامج دعم صغار مربي الماشية.

ثم النقر على طلب الخدمة قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

تظهر لك شاشة انقر على أيقونة تقديم طلب دعم.

تظهر لك شاشة البيانات الرئيسية قم بإدخال حساب الآيبان تحديد الموقع.

من ثم النقر على إرسال ثم الموافقة على التعهد ثم إرسال مرة أخرى.

شروط التقديم على برنامج دعم صغار مربي الماشيةرابط التسجيل في منصة أنعام لدعم المواشي 1443كم مبلغ دعم المواشي 1443

تستثمر الحكومة السعودية قيمة 2.2 مليون ريال في برنامج دعم صغار مربي الماشية ويتم صرفها للمستحقين بالبرامج بالوقت الحالي، ويختلف مبلغ الدعم المقدر من فرد لأخر حسب عدد الأنعام المملوكة له ويتم احتسابها على النحو الآتي: