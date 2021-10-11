دوت الخليج - : قال ممثل شركة المناصير التي تمتلك حق التنقيب والتعدين في ضانا إنه يوجد في ضانا نحاس كما هو معروف ، وأضاف : حيث يوجد نحاس يوجد ذهب ، وحيث يوجد ذهب فإنه يوجد نيكل ..
وكان ممثل الشركة يتحدث في لجنة الطاقة النيابية بحضور الوزيرة هالة زواتي وممثل وزارة البيئة ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة بالاضافة الى نواب اللجنة ونواب من خارجها ..
المدينة نيوز سجلت حديث ممثل الشركة وإليكموه بالصوت والصورة :
: المدينة نيوز - بتول دانو تيكا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. ممثل شركة المناصير : يوجد ذهب ونيكل في ضانا وليس فقط نحاس .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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