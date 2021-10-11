ارتفاع إصابات كورونا إلى 238.6 مليون حالة

ارتفاع إصابات كورونا إلى 238.6 مليون حالةارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، إلى 238630151 حالة، منذ ظهوره قبل نحو عامين، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4866956 حالة، بينما صعدت حالات الشفاء إلى 215790822حالة.وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 1297 إصابة جديدة بـ«كورونا»، أمس الأحد، و8 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 332816 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2583 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وكانت كوريا الجنوبية، أعلنت أمس الأحد، أنها ستشكل لجنة الأسبوع الجاري لاستراتيجية الوضع الطبيعي الجديد للتعايش مع الفيروس، مع تسريع وتيرة حملة التطعيم.

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، 34574 إصابة جديدة بـ«كورونا» و38 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 8154306 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 137735 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، امس الاحد، 2690 حالة إصابة بـ «كورونا» و128 وفاة، موضحة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3723235 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 282086 شخصا.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» بـ الجزائر إلى204597 حالة

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، 107 إصابات جديدة بـ«كورونا» و3 وفيات، فيما تماثل 83 مريضا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى204597 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 5853 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 140238شخصا.

وأشارت الوزارة الجزائرية في بيان، إلى أن 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة إصابة و18 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات 10 حالات فما فوق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وفي ليبيا، سجلت السلطات الصحية، 725 إصابة جديدة بالفيروس، و18وفاة، واقل «المركز الوطني لمكافحة الأمراض»، إن إجمالي الإصابات بلغ 346176 إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات 4775 حالة.

وفي قارة أفريقيا، ارتفع مجموع الإصابات في القارة السمراء إلى 8390000 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات214000 وفاة.

من جانبها، أظهرت أحدث إحصائيات «المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض» تسجيل نسبة التطعيم 4.3% من سكان القارة السمراء بـ لقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقّى جرعة واحدة 6.7% من سكان القارة.

