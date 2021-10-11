الملك عبد الله الثانى يوافق على تعديل حكومة الأردن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أمر الملك عبد الله الثانى، اليوم، بتعيين وجيه موسى عويس عويس، وزيرًا للتربية والتعليم ووزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى، وصالح على حامد الخرابشة، وزيرًا للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف محمود على الشمالى، وزيرًا للصناعة والتجارة والتموين.

وشمل التعديل تعيين فيصل يوسف عوض الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام، وهيفاء يوسف فضل حجار النجار وزيرة للثقافة، ووفاء سعيد يعقوب بنى مصطفى، وزيرة دولة للشؤون القانونية، ومعاوية خالد محمد الردايدة، وزيرًا للبيئة، وخيرى ياسر عبدالمنعم عمرو، وزيرًا للاستثمار، ونايف زكريا نايف استيتية، وزيرًا للعمل.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردنى، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكى الهاشمى يوسف حسن العيسوى.