رابط منصة روضتي تسجيل الدخول Rawdati بحساب مايكروسوفت لرياض الأطفال

ننشر رابط منصة روضتي تسجيل الدخول Rawdati الرسمي من خلال منصة مدرستي الصفحة الرئيسية للطلاب 1443، حيث أطلقت وزارة التعليم عام السعودية منصة روضتي التي توفر بيئة تعليمية تفاعلية ممتعة وجذابة تساهم في التيسير وتسهيل عملية إدارة التعليم والتعلم لمرحلة رياض الأطفال، وتتيح الوزارة إمكانية تسجيل الدخول لمنصة روضتي الافتراضية عن طريق الدخول إلى متصفح الويب بالتوجه الإلكتروني لمنصة مدرستي التعليمية، كما يتم دخول روضتي من خلال تطبيق روضتي على الأجهزة الذكية، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد المباشر الرسمي من وزارة التعليم لدخول منصة الروضة التعليمية.

رابط منصة روضتي تسجيل الدخول Rawdati

أضافت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية أيقونة الدخول بحساب مايكروسوفت لأطفال روضتي لتسجيل الدخول إلى منصة روضتي لإدارة التعلم الإلكتروني، ولكي يتمكن المستفيدين من استخدام الروضة بصورة كاملة وممارسة الأنشطة التعليمية الافتراضية التفاعلية، فيجب ضبط إعدادات الروضة وتهيئتها وتحديد الفصول الدراسية بها.

إلى جانب تحديد المعلمين والمعلمات وتعيينهم على فصول المدرسة، بالإضافة إلى تحديد أطفال الروضة وتوزيعهم على الفصول المنشأة، حيث يتم إضافة الفصول الدراسية للروضة من خلال الدخول على شاشة إدارة الفصول وضبط الإعدادات الخاصة بها، ثم النقر على إضافة فصل مدرسي للبدء في إضافة الفصول.

ويتم إدخال بيانات الفصول الدراسية للروضة من حيث البيانات التعليمية المستوى واسم الفصل والصف وعدد المقاعد، ويتم تكرار هذه الخطوات حتى يتم الانتهاء من إنشاء فصول المدرسة كاملةً، وبعد ذلك ستظهر الأيقونات التالية (إدارة بيانات الطلاب – إدارة المعلمين – الجدول الدراسي -متابعة الغياب – تعيين قائد المدرسة – تعديل – حذف)، ويمكنكم الحصول على رابط منصة روضتي تسجيل الدخول Rawdati الرسمي من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط تسجيل دخول منصة روضتي (schools.madrasati.sa).

منصة روضتي التعليمية

بعد اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، سيتم الدخول إلى منصة مدرستي للتعليم عن بعد، قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت لأطفال روضتي، ثم تعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وسيتم التوجه إلى منصة روضتي مباشرةً.

وتتيح منصة روضتي التعليمية إمكانية التواصل مع منسوبي المدرسة، حيث تعد عملية التواصل من الأدوات الهامة للحفاظ على العلاقات داخل المجتمع المدرسي، ففي حال واجهة ولي الأمر أو الطفل مشكلةٍ ما، فيجب التواصل مع المدرسة لحل المشكلة، فمن خلال إرسال واستلام الرسائل عبر نظام روضتي الإلكتروني، سيبقى المستخدمين على تواصل مستمر، ويمكن التواصل من خلال أدوات التالية: