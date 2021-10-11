بريطانيا تعترف بلقاحات معتمدة بالأردن اعتباراً من الإثنين

جي بي سي نيوز :- اعترفت السلطات البريطانية الاثنين، بلقاحات كورونا مجازة رسمياً في الأردن، لغايات السفر منها واليها.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير هيثم أبو الفول، إنّ قرار بريطانيا يأتي نتيجة اتصالاتٍ مُكثفة قامت بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية، ومن خلال سفارة الأردن في لندن مع الجهات المختصة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف أبو الفول، أن “الأردنيين الذين تلقوا جرعتي لقاح من فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا لن يحتاجوا إلى عزل أنفسهم عند وصولهم إلى بريطانيا”.
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