كشفت وزارة الصحة في إثيوبيا أن البلاد أبلغت عن 308 حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي وحده بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة إنها أعلى نسبة منذ تفشي الوباء لأول مرة في البلاد، ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى ما يقرب من 6000.
وصرحت وزيرة الصحة ليا تاديس بأن انتشار جائحة كورونا في البلاد يتزايد بشكل مثير للقلق.
وذكرت أن البلاد أبلغت في المتوسط عن 44 حالة وفاة على أساس يومي، وأضافت أنه بسبب هذا العدد الكبير من القتلى أصبحت إثيوبيا الآن ثاني أكثر الدول تضررا في إفريقيا.
ويعد ظهور متغير دلتا في إثيوبيا وعدم توخي الحذر لمنع انتشار الوباء من قبل الجمهور من الأسباب التي أدت إلى زيادة انتشار الفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إثيوبيا تسجل أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا في أسبوع واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.