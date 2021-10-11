الصين تصف المحاولات الأمريكية لعرقلة إمداد الغاز الروسي إلى أوروبا بـ”غير المقبولة” 

وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، المحاولات الأمريكية للتدخل في إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا وكذلك رغبتها في احتكار سوق الطاقة هناك بـ"غير المقبولة".

وأشار ليجيان، إلى أن "إطلاق المشروع الروسي (السيل الشمالي 2) سيعود بالمنفعة المتبادلة للاتحاد الأوروبي، وأن إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب ستساعد في حل وضع الطاقة الصعب في الاتحاد الأوروبي".

وقال، إن "الولايات المتحدة تحاول استخدام كافة الوسائل الممكنة لعرقلة تنفيذ المشروع، بما يتعارض مع مصالح روسيا والاتحاد الأوروبي، وأنها تسترشد بمصالحها فقط وتحاول تسييس جميع القضايا ذات الصلة".

واتهم الدبلوماسي الصيني واشنطن بالسعي وراء مصالحها الجيوسياسية، مشيرا إلى أنه "من أجلها يمكن للولايات المتحدة حتى مهاجمة حلفائها وشركائها".