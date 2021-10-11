نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 الأولية في عدة محافظات وتراجع نسب التصويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوالي عمليات فرز اصوات الناخبين في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021 التي بدأت من يوم أمس، وذلك لأن يتم إعلان النتيجة في المحافظات العراقية المختلفة، حيث إن المفوضية العليا للإنتخابات بإعلان النتيجة في 11 محافظة وهم ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء والنجف وأربيل وكركوك، ويتم فرز الاصوات الخاصة بالنخابين في عدد أخر من المحافظات بالدولة.

نتائج انتخابات العراق 2021 بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات النتيجة في عدد من المحافظات الصغري بالعراق بتقدم التيار الصدري علي بعض التيارات المرشحة للإنتخابات الأخري في العراق، حيث إن تيار الفتح لم يحقق أي اصوات كبري أو فوز في تلك المحافظات، وحتى الأن لم يتم إعلان النتيجة النهائية في محافظة بغداد والمحافظات الكبري الاخري.

نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي 2021

أوضحت بعض المؤشرات بإن هيئة الأنتخابات في العراق ستقوم بالإعلان عن النتيجة النهائية بعد إتمام عملية الفرز في كافة المحافظات، وقد إعلنت المفوضية العليا للإنتجابات حيث إن نسبة التصويت وصلت إلي 41 % وذلك وفقاً للنتائج الأولية التي قامت هيئة الانتخابات بالإعلان عنها في صباح اليوم، حيث إن هذه النتائج تم حسابها وفقاً لمشاركة المواطنين الذين لديهم البطاقة الذكية للإنتخابات والذي بلغ عددهم 22 مليون مواطن عراقي.

وقد صرحت المفوضية العليا للإنتخابات بإن عدد الناخبين هذا العام وصلو إلي 9 مليون شخص من وسط 25 مليون من لهم حق التصويت في العراق، حيث إن هذه النسبة تعتبر أقل نسبة للانتخابات منذ إعلان الانتخابات التشريعية في العراق في عام 2005، وذلك بسبب عدم مشاركة الكثير من المواطنين في الانتخابات.

نتائج انتخابات العراق

وقد صرحت مفوضية الانتخابات العراق بإن اعلي نسبة للمشاركة في الانتخابات العراقية كانت في عام 2018، حيث إن النسبة بلغت 44,5 من اجمالي المواطنين الذين لديهم حق التصويت في العراق في الانتخابات التشريعية بالعراق.

وتستعد المفوضية العليا للانتخابات في العراق بالإعلان عن النتائج النهائية في كافة المحافظات، حيث إن في الساعات الحالية يتم القيام بعمليات الفرز في مراكز تلقي الأصوات للناخبين، وسيتم الإعلان عن نتائج الفائزين في مختلف المحافظات العراقية في مساء اليوم الأحد.