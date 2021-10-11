سيارة مستعملة أقساط بدون بنوك بالخطوات

سيارة مستعملة أقساط تعد من أهم الخدمات التي تقدمها معارض السيارات وشركات التمويل داخل المملكة، ويمكن للأفراد الباحثين عن تقسيط سيارة بدون بنك استعراض عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط وكذلك عروض شركة اليسر لتقسيط السيارات 2021 والاختيار من منتجات التمويل المقدمة من كلا الشركتين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سيارة مستعملة أقساط.

سيارة مستعملة أقساط

يمكن الحصول على سيارة مستعملة أقساط عبر شركة اليسر من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع شركة اليسر الرسمي.

الضغط على قائمة خيارات التمويل.

من قائمة تمويل الأفراد الاختيار ما بين الإجارة أو المرابحة.

بالنزول لأسفل الصفحة يتم النقر على تقديم الطلب.

يتم فتح صفحة جديدة وعلى المتقدم إدخال المعلومات الشخصية والمالية.

إدخال نوع وموديل السيارة المراد تقسيطها.

تدوين الرمز الظاهر في الصفحة والنقر على كلمة إرسال.

مبلغ تمويل كبير حتى ثلاثمائة ألف ريال.

لا يشترط على العميل إحضار كفيل.

احتساب هامش ربح صغير.

يمكن تسديد القسط حتى 5 سنوات.

إتاحة تقسيط الدفعة الأخيرة لمدة 24 شهر إضافي.

الاختيار من بين عدد كبير من معارض السيارات.

التوجه إلى موقع عبداللطيف جميل للتمويل.

اختيار تمويل السيارات المستعلمة.

الضغط على موقع موتري لتحويل العميل إلى موقع خاص بالسيارات المستعملة.

اختيار السيارة المراد تقسيطها.

النقر فوق ارسل طلبك.

يطلب الموقع بعض المعلومات كالبريد الإلكتروني والاسم وكذلك الدخل الشهري.

بعد ذلك يتم الضغط على أرسل.

يتم مراجعة الطلب من خلال شركة عبد اللطيف جميل ومن ثم الرد على العميل.

التقديم يكون للموظفين بإحدى الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة.

لابد للمتقدم أن يتحصل على 3000 ريال أو أكثر.

بقاء المتقدم على رأس العمل لمدة شهر في حالة العمل بالهيئات الحكومية، أو لمدة 3 شهور في المؤسسات والهيئات الخاصة.

جواب تعريف بالراتب على أن يتم توقيعه من الجهة المختصة.

أصل الإقامة أو الهوية للإطلاع مع وجود صور ضوئية.

أصل رخصة القيادة مع توفير صورة منها.

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