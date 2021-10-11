رابط منصة روضتي تسجيل الدخول 1443 وطريقة التسجيل في المنصة برقم الهوية

رابط منصة روضتي تسجيل الدخول 1443، تعد هذه المنصة واحدة من ضمن المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية التي يبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية العديد من أولياء الأمور، وذلك لأن يقومون بالتسجيل أو تسجيل الدخول في هذه المنصة من أجل التسجيل في رياض الأطفال أو تحميل المقررات الدراسية علي الطلاب في هذه المرحلة.

منصة روضتي تسجيل الدخول

منصة روضتي هي أحد المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، لتقوم هذه المنصة بخدمة كل من الطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال أو في المرحلة الأولي من المدارس بالسعودية، حيث إن عن طريق هذه المنصة يتم القيام بعملية تحميل المقررات الدراسية التي تكون علي الطلاب بالصيغة الإلكترونية أو القيام بتسجيلهم في مرحلة رياض الأطفال إلكترونياً، ومقاطع وألعاب الفديو المختلفة التي تساعد الطلاب علي التعلم بالإضافة إلي الكثير من الخدمات الأخري.

طريقة التسجيل في منصة روضتي

حتي تستطيع الاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية التي تقدمها هذه المنصة لابد من إنشاء حساب إلكتروني عليها حيث يتم إنشاء الحساب عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون كالأتي:

تحميل تطبيق الروضة الافتراضية من متجر جوجل بلاي.

الانتظار حتي يتم تثبيت التطبيق ثم تقوم بفتح التطبيق علي الهاتف.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة إنشاء حساب جديد.

تقوم بكتابة أسم الطالب ثم رقم الهوية الخاصة به.

كتابة رقم هوية ولي الأمر.

إدخال تاريخ ميلاد الطالب بالتقويم الهجري.

تكتب رقم الهاتف المحمول ثم عنوان البريد الإلكتروني.

كتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

كتابة رقم السر الخاص بك في المكان المخصص له.

تأكيد كلمة السر.

الضغط علي زر التسجيل.

منصة روضتي تسجيل الدخول 1443

يمكن تسجيل الدخول في منصة روضتي عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية: