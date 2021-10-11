عبد الله بن زايد يستقبل نظيره الكوري الجنوبي

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، يوم الاثنين، جيونغ وي يونغ، وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي - بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والثقافية وفي قطاع الطاقة.

كما بحث الجانبان التعاون المشترك الإماراتي الكوري في القطاع الصحي، لاسيما على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وأهمية المضي قدما في مسار التعافي المستدام من الجائحة.

واستعرض الشيخ عبد الله بن زايد ومعالي جيونغ وي يونغ تنظيم دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي وأهمية هذا الحدث البارز في صياغة أجندة عمل عالمية للمرحلة المقبلة تستند إلى تعزيز التعاون الدولي والتطلع لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

ورحب وزير الخارجية الإماراتي بزيارة جيونغ وي يونغ، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات الثنائية الإماراتية الكورية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وفي سياق متصل، زار الشيخ عبد الله بن زايد الجناح الكوري المشارك في إكسبو 2020 دبي والذي يقع في منطقة "التنقل"، وذلك وفقا لوكالة الإمارات للأنباء "وام".

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بمحتوى الجناح الذي يحمل شعار "كوريا الذكية تنقل العالم إليك" ويصنف ضمن أكبر 5 أجنحة في الحدث العالمي ويمتد على مساحة تبلغ حوالي 4651 مترا مربعا.ش