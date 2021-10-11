فيديو.. مفوضية الانتخابات العراقية تعلن نتائج الاقتراع فى 11 محافظة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، قال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان "المفوضية عرضت نتائج الانتخابات فى محافظات ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء والنجف الأشرف وأربيل وكركوك". وأضاف عدنان "الإعلان يتم عبر شاشات عرضها وضمن الموقع الالكترونى للمفوضية". وتابع "هذه النتائج أولية تعتمد على ما وصل إلى المفوضية من بيانات عبر الوسط الناقل وعصا الذاكرة"، مشيرا إلى أن "الصناديق التى حصل بها بعض المشاكل سوف تنقل صباح يوم غد إلى المكتب الوطنى".

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