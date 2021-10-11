محمد بن راشد ينعى أول طبيب إماراتى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما قاله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر فإن كاظم هو أول طبيب عرفته دولة الإمارات.
ونعى ابن راشد الطبيب الإماراتى قائلا: "تعازينا لأسرة الدكتور أحمد كاظم... أول طبيب إماراتى فى الدولة"
وفى إشارة إلى تاريخ ممارسته لمهنة الطب قال ابن راشد: "خمسة عقود من عمره بذلها فى خدمة الناس وعلاجهم ومداواة آلامهم… له منا كل الثناء والتقدير.. ونسأل الله له أن يجزيه الخير ويسكنه الجنة.. آمين".
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