التسجيل في برنامج تمكين الضمان الإجتماعي 1443؛ نوضح لكم في هذا التقرير طريقة وشروط ورابط التسجيل في منصة تمكين الضمان الإجتماعي حيث أنها من أهم المبادرات التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتعمل هذه المبادرة على إيجاد فرص عمل للمواطنين كما أنها هدفها هو إدخال مستفيدي الضمان الإجتماعي في الأسواق السعودية وتقدم لهم مبادرات عديدة تجعلهم قادرين على القيام بالوظائف الجديدة.

خطوات التسجيل في برنامج تمكين الضمان الإجتماعي 1443

يمكن للمواطنين التقديم في برنامج تمكين الضمان الاجتماعي عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي لمنصة تمكين الضمان الاجتماعي. تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. ثم النقر على إنشاء حساب جديد. تدوين كافة البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. إرفاق جميع المستندات المطلوبة ثم النقر على تسجيل.

شروط التسجيل في منصة تمكين الضمان الاجتماعي

يوجد بعض الشروط للمنصة يجب الانتباه إليها عند التسجيل فيها وهذه الشروط كالتالي :

يجب أن يكون عمر الفرد لا يقل عن 18 كما يجب ألا يزيد عن 59 عام.

لابد من إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل في المنصة.

يجب أن يكون المتقدم للبرنامج قادر على العمل.

ما أهمية منصة تمكين الضمان الاجتماعي

تُعد منصة تمكين ذات أهمية كبيرة وهي :

تعمل على خلق فرص عمل للأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

كما أنها تساعد المستفيدين على التعرف بالتسهيلات التي تقدمها مختلف الجهات.

تعمل على تثقيف الأفراد بأهمية الاستقلال الفردي.

كما أنها على تساعد نشر العمل.

تساعد المستفيدين من الضمان على تحقيق مهاراتهم المهنية.

ماهي المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج تمكين

يتم تقديم بعض المستندات عند التسجيل في البرنامج وهي :

صورة من بطاقة الهوية الشخصية.

نموذج من الطلب الذي تم تقديمه لقسم التفويض.

صورة من شهادة الجامعة التي حصل عليها المستفيد من الضمان.

صورة من شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

وبهذا نكون وضحنا لكم خطوات التسجيل في برنامج تمكين الضمان الإجتماعي 1443 وشروط التسجيل، كما تحدثنا أيضاً عن أهمية برنامج تمكين والمستندات المطلوبة للتقديم في البرنامج.