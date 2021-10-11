قرضك من شركة الأمثل للتمويل الميسر 50 الف ريال لا يتطلب ضامن وبدون تحويل راتب

لتفادي الأزمات المالية قدمت البنوك عدة تمويلات بنكية لخدمة المواطنين و تخطي الظروف الصعبة للأسر المتعثرة ماليا ومنه ما نقدمه لكم اليوم من خلال مقالنا ونكتب عن أفضل شركات التمويل في السعودية تقدم شركة الأمثل للتمويل قرض بدون تحويل راتب لا يتطلب ضامن بقيمة 50 ألف ريال سعودي ميسرة السداد، قرض بشروط ميسرة وبفترة سماح وسداد طويلة،ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم تمويلك السريع من شركة الأمثل حيث تقدم أفضل الحلول المصرفية وتلبية الاحتياجات المالية مطابقة للشريعة الإسلامية، وتعمل بتقنية رقمية سريعة في الإجراءات وتنفيذ الطلب، مما يجعلها من ضمن الشركات المعتمدة من البنك المركزي، الشركة تعمل بشفافية مٌطلقة ومصداقية في عرض أسعار المنتجات وقيمة الرسوم الفعلية ونسب الربح السنوي وذلك قبل طلب القرض، هذا من أجل الحفاظ على الأمانة وسمعة الشركة حيث تقوم بتعريف العملاء هامش الربح وكافة الحقوق التي تكون في صورة بنود منصوصة في عقد التمويل، وقرضك بدون اى شروط تعجيزية لجميع السعوديين اطلب واستلم باسهل اجراءات بنكية.

شروط طلب قرض شركة الأمثل للتمويل:

الشروط كالتالي:

متاح التمويل للسعوديين فقط.

لا يقل عمر العميل سواء (ذكر أو أنثى) عن 21 سنة.

أن يكون على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو شبه الحكومية أو الشركات الكبرى.

تمويل بصيغة (التورق) متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجاز رقابياً. هامش الربح منافس وثابت طوال فترة القرض. تمويل بدون كفيل أو ضامن يصل إلى 50 ألف ريال. السداد على أقساط مريحة حتى 24 شهر. قرض بدون تحويل راتب يصل إلى 100 ألف ريال، علماً بأن في حالة إن زاد المبلغ عن الخمسين ألف ريال يتطلب تقديم ضامن أي يمكنك طلب تمويل ب50.000 بدون كفيل ولا تحويل راتب. أسرع وأسهل إجراءات مع مرونة التعامل مع العملاء. إمكانية السداد المبكر وفق لوائح البنك المركزي.

مزايا قرض شركة الأمثل للتمويل:طريقة طلب قرض بدون تحويل راتب لا يتطلب ضامن:

المستندات المطلوبة كالتالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول. العنوان الوطني بالإضافة إلى إثبات سكن ملك أو إيجار. كشف حساب بنكي حديث لآخر 3 شهور. خطاب تعريف بالراتب يشمل إجمالي الدخل الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين. قد يتطلب وثائق أخرى في بعض الحالات الاستثنائية.

لخدمة العملاء :

لخدمة العملاء والتعرف والتقديم على القرض عن طريق زيارة فرع من فروع الشركة الموجودة في محافظات المملكة أو عبر الموقع الإلكتروني شركة الامثل للتمويل أو الاتصال عبر رقم الهاتف 8003015555، مع الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب.