أخبار اليمن : الشوافي: تغيّرات جديدة بحالة الطقس في هذه المناطق

الشوافي: تغيّرات جديدة بحالة الطقس في هذه المناطقكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن تغيّرات جديدة في حالة طقس اليمن وظهور مؤشر بخصوص تكون سحب رعدية ترافقها أمطار خلال الساعات المقبلة،

وتوقع الفلكي الشوافي تراجع كبير في الأمطار مقارنةً بما كانت علية الأيام السابقة، مشيراً إلى استمرار هطول الأمطار خصوصاً جنوب غرب اليمن.

وذكر الشوافي أن أفضلية هطول الأمطار ستكون على شريط المرتفعات الجنوبية غربية والغربية وأجزاء من السهول الساحلية المحاذية وأرخبيل سقطرى ثم السواحل الجنوبية والغربية والشرقية، متوقعاً أمطار خفيفة على الهضاب الداخلية بشكل عام.

وأكد الفلكي الشوافي على حسابه فيس بوك، تراجع نسبي في درجات الحرارة العظمى والصغرى، خصوصاً المرتفعات الجبلبة.