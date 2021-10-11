جوتيريش يدعو لاحترام الجدول الزمنى للعملية الانتخابية فى العراق

ونقل حساب بعثة الأمم المتحدة أن جوتيريش دعا كل الأطراف المعنية للتحلى بالصبر بينما تعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إعداد جداول النتائج.
كما أضاف البيان أن جوتيريش حث الأطراف العراقية على إكمال العملية الانتخابية من خلال تشكيل حكومة فى "أقرب وقت ممكن".
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم، صدور النتائج الأولية للانتخابات النيابية العامة فى 11 محافظة، على أن تصدر البقية مساء.
وقال رئيس مجلس المفوضين، جليل عدنان، فى مؤتمر صحافى إن "المفوضية عرضت نتائج الانتخابات الأولية فى كل من محافظة ديالى والديوانية والمثنى وميسان وواسط ودهوك وصلاح الدين وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وأربيل".
وكانت المفوضية أعلنت فى وقت سابق اليوم أن نسبة المشاركة الأولية بلغت41%، لافتة إلا أن تلك النسبة تفاوتت بين بعض المحافظات. كما أضافت أن عدد المصوتين بلغ 9 ملايين و77 ألف شخص، فى حين بلغ عدد الشكاوى 58.
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