إيطاليا تسجل 1516 إصابة و34 وفاة بفيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 34 وفاة بكورونا ارتفاعا من 27 في اليوم السابق، في حين انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس من 2278 إلى 1516.
وسجلت إيطاليا إجمالي وفيات بلغ 131335 وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.
وكشفت أيضا عن إجمالي إصابات بالفيروس بلغت 4.7 مليون إصابة حتى الآن.
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