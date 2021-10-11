نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة في الكويت إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة في الكويت إلكترونيا، يحتاج الوافدين لدولة الكويت عمل تجديد للاقامة بصورة مستمرة في ضوء بعض الشروط والمعايير التي يتم تحديدها من قبل وزارة الداخلية الكويتية، ونقدم لحضراتكم التفاصيل الكاملة والشروط من خلال موقعنا ثقفني، حيث تم تفعيل رابط إلكتروني من قبل وزارة الداخلية الكويتية لتيسير عملية تجديد الإقامة في الكويت بدون مغادرة المنزل والتعرض للتزاحم والتكدس لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد covide 19 ويمكنكم إتباع الخطوات الموضحة في الموقع لدفع رسوم تجديد الإقامة في الكويت بسهولة ويسر، والجدير بالذكر أن هناك بعض الفئات تم استثناؤها من التجديد ودفع الرسوم وهي، الأفراد العاملين في الحرص الوطني، والمقيمينفي الكويت من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أبناء المواطنين من أصحاب الجنسيات الاخري، العملين في وزارة الداخلية والدفاع من العساكر المقيمين في الكويت.

رسوم تجديد الإقامة في الكويت 2021

إتاحة وزارة الداخلية الكويتية رابط مباشر ليتمكن من خلالة المواطنين والوافدين من دفع رسوم تجديد الإقامة في الكويت، وذلك عن طريق زيارة الموقع واختيار من أيقونة الخدمات تجديد إقامة للفرد أو الزوجة أو الأبناء ونقدم لحضراتكم خطوات تجديد رسوم الإقامة

أولا قم بزيارة موقع وزارة الداخلية الكويتية.

ثانيا عليك عزيزي القاري القيام بإختيار أحدث الخدمات المتاحة في أسفل الصفحة.

ثالثا قم بالنقر علي خدمة تجديد إقامة أفراد.

رابعا حدد الشخص الذي ترغب في تجديد اقامتة، قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص.

خامسا حدد إسم العائل.

قم بدفع جميع الرسوم المطلوبة واطبع الإيصال الموضح امامك واحتفظ بة.

الآن قم بالتوجة الي مقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية من أجل الحصول علي طلب بطاقة مدنية.

المبالغ المعلنة للقيام بعملية تجديد الإقامة في الكويت 2021

يتم تجديد الإقامة في الكويت بدفع مبلغ مالي يتم تحديدة من قبل وزارة الداخلية، ونقدم لحضراتكم هذة الرسوم بالتفاصيل

تجديد إقامة الزوجة والأبناء تقدر بمبلغ 10 دينار كويتي.

إقامة العائلين الآخرين تقدر بمبلغ 200 دينار كويتي.

أما عن تجديد قيمة المادة 18 في الكويت فإنها تبلغ 10 دينار كويتي.

والجدير بالذكر إن موقع وزارة الداخلية الكويتية يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الاخري التي تهدف الي خدمة جميع المواطنين والوافدين، وذلك لمنع التزاحم عند الرغبة في القيام بتنفيذ بعض الأعمال الحكومية وذلك لمنع إنتشار الوباء المستجد covide 19.

الخدمات الحكومية الألكترونية بالكويت

وعملت الجهات المختصة في الكويت علي توفير العديد من الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية وخاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد ويمكن لكل مواطن أو مقيم وكذلك وافد إن يتمتع بهذة الخدمات، ومن أبرزها خدمات تجديد الإقامة في الكويت وتجديد رخصة القيادة وكذلك حجز موعد جمعية تعاونية، وذلك للحفاظ علي صحة المواطنين ومنع تفشي الوباء بينهم خاصة بعد اندلاع الموجة الثالثة في الهند وبدأ انتشارها في بعض البلاد والدول العربية، ويمكنكم إستخدام خدمات الدفع الإلكتروني وإتباع الخطوات السابقة لتجديد الإقامة بدون مغادرة المنزل.

تجديد الإقامة للوافدين في الكويت

وبعد إعتماد الخطوات السابق توضيحها يمكنكم تجديد الإقامة للوافدين، ختصة ان العديد من الأفراد يأتوا للعمل بدولة الكويت من الدول الأخري، ويجب عليهم تجديد إقامتهم بصورة مستمرة عن طريق زيارة موقع وزارة الداخلية في الكويت، واستطاعت الدولة إن تيسر علي كلا من المواطنين والمقيمين كافة الإجراءات بتحويلها الي خدمات إلكترونية، وسوف نستمر في عرض كل المستجدات لحضراتكم من خلال موقعنا.

في الوقت نفسة توجد بعض الفئات التي يتم التعامل معها استثنائيا ولا يتم تجديد إقامتها، ومن أبرز هذة الفئات

الأبناء المقيمين حاليا في الكويت من أصحاب الجنسيات الأجنبية.

العساكر المقيمين علي الأراضي الكويتية ويعملون بها.

العاملين في الحرس الوطني.

المقيمين في الكويت من أبناء دول التعاون الخليجي.

تجديد رخصة الاقامة التابعين للافراد

بعد قيامك بالتسجيل عبر صفحة وزارة الداخلية، يصبح لك حساب خاص علي الصفحة، ويمكنك ذلك الحساب للتسجيل لجميع الافراد التابعين عبر حسابك، وذلك بإتباع الخطوات التالية