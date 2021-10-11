الاستعلام عن نقل كفالة وزارة العمل لعامل وافد أو موظف وافد هي من اهم الخدمات التي يبحث عنها المقيمين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية والذي يوفرها لهم الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية والتي تقدم لهم الكثير من الخدمات مثل استعلام عن وافد وزارة العمل وخدمة الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة أو رقم الجواز كل ذلك يتم بشكل إلكتروني ببعض ضغطت بسيطة دون الحالجة للذهاب إلي مقرات وزارة العمل السعودية وتوفير الوقت والجهد المبذول في ذلك.

الاستعلام عن نقل كفالة وزارة العمل

تعد خدمة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة من الخدمات المهم لإصحاب العمل والمؤسسات حيث يمكنهم الدخول عبر بوابة وزارة العمل السعودية والبحث برقم الإقامة عن موظف لديهم وافد من الخارج بداعي العمل داخل الأراضي الحجازية فيمكنهم الآن معرفة كافة التفاصيل عنه من الاسم والجنسية وأماكن العمل السابقة والاطلاع علي تصريح العمل الخاص به كل ذلك يوفره لك الموقع بكل سهولة ويسر.

استعلام عن نقل كفاله وافد برقم الإقامة أو رقم الطلب

إليكم الآن خطوات تفعيل خدمة الاستعلام عن نقل كفاله موظف وافد برقم الإقامة وزارة العمل السعودية من خلال موقعها الرسمي علي شبكة الأنترنت كما يمكنكم أيضا الاستفادة من خدمة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل المختلفة واليكم الخطوات :

الدخول عبر بوابة وزارة العمل السعودية.

ثم نقوم بكتابة اسم المستخدم في الخانة المخصصة لذلك.

ثم نقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة بك ورمز التحقق الظاهر أمامنا علي الشاشة.

ثم نقوم بالضغط علي زر تسجيل دخول.

ثم نقوم بالذهاب إلى بوابة الأفراد ومنها نختار خدمات الاستعلام المختلفة.

ثم نقوم باختيار خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الجواز بالسعودية.

ثم نقوم بملء كافة البيانات التي يطلبها الموقع من الاسم والجنسية والعمر ورقم الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الهوية.

ثم نضغط علي زر بحث.

خدمة الاستعلام عن موظف وافد

يمكنكم الآن الدخول عبر رابط الاستعلام عن نقل كفالة وزارة العمل برقم الجواز في السعودية عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية فبعد تسجيل دخولك عبر الرابط السابق يجب عليك اتباع كافة الخطوات المكتوبة اعلي المقال للاستفادة من جميع خدمات مكتب العمل السعودي فبعد الضغط علي زر بحث سوف ينقلنا الموقع تلقائيا إلى الخدمة التي نحن بصدد شرحها لكم اليوم.