أخبار اليمن : خروقات جديدة بالحديدة وجرحى في صعدة

خروقات جديدة بالحديدة وجرحى في صعدةواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب 3 مدنيين بنيران الجيش السعودي في صعدة،

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 240 خرقاً بينها 7 غارات لطيران تجسسي على الفازة والتحيتا، وتحليق طائرة حربية في أجواء الصليف و22 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والفازة والدريهمي والجبلية والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 35 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 144 قذيفة و170 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة مواطن واثنين من المهاجرين الأفارقة بنيران الجيش السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.