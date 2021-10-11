الإمارات ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى ثقة دولة الإمارات بقدرة الشعب التونسى الشقيق على تجاوز المرحلة الراهنة فى ظل قيادة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية. وأشارت الوزارة إلى حرص دولة الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع الجمهورية التونسية ودفعها إلى الأمام فى المجالات كافة، تدعيماً لأواصر العلاقات الوطيدة التى تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.

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