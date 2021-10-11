4 قتلى فى انفجار سيارة بمحافظة حضرموت جنوب اليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت وسائل إعلام يمنية، إن الانفجار وقع فى مركبة مليئة بالذخيرة الحية.
وأضافت أن جثث الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة تفحمت، مشيرة إلى وجود أضرار مادية أخرى خلفها الانفجار.
وأفاد شاهد عيان بأن من كانوا بداخل السيارة قد تفحمت جثثهم ولم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن.
وفرضت القوات الأمنية طوقا حول موقع الانفجار فيما هرعت سيارة الإطفاء لإخماد الحريق.
وهذا هو التفجير الثانى التى يضرب مدن جنوب اليمن خلال يومين، حيث تعرض محافظ عدن أحمد لملس، رفقة سالم السقطرى وزير الزراعة والثروة السمكية فى حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى، لمحاولة اغتيال بواسطة تفجير سيارة مفخخة لدى مروره فى منطقة حجيف الواقعة بين مديريتى المعلا والتواهى بمحافظة عدن.
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