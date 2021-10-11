شراء مديونية بنك الراجحي 1443 شروط الاستفادة من العرض

شراء مديونية بنك الراجحي من المنتجات التمويلية التي وجدت ردود فعل إيجابية من خلال المواطنين في المملكة العربية السعودية، فقد اعتاد بنك الراجحي على توفير الكثير من المنتجات عقب بحث المواطنين عن أفضل بنك شراء مديونية كما وفر قرض شخصي الراجحي للراغبين في الحصول على نظام تمويل الراجحي الجديد وسوف نتعرف على تفاصيل تمويل سداد المديونية الراجحي بالتفصيل.

شراء مديونية بنك الراجحي

يتيح مصرف الراجحي للعملاء أصحاب الديون لدى البنوك الأخرى إمكانية شراء تلك المديونيات ومنح العميل مميزات متعددة منها:

يتاح للعميل السداد على فترات كبيرة حتى 5 سنين.

يتم احتساب هامش ربح ضئيل.

المعدل السنوي للنسبة بقيمة 1.43%.

لا يحتاج العميل إلى إحضار كفيل.

بدون حد أقصى لسداد المديونية.

يتم إعفاء العميل من السداد في بعض الحالات كوفاة العميل أو عجزه كليًا.

يتم السماح بالسداد في وقت مبكر وفق رغبة العميل.

يسمح للعميل بالحصول على المنتجات التمويلية الأخرى من البنك.

يتم استرداد الرسوم الإدارية التي يتم دفعها على البطاقة الائتمانية الخاصة بالعميل.

شروط عرض سداد المديونية مصرف الراجحي

أما عن الشروط التي قام البنك بوضعها من أجل تقديم فرصة شراء مديونية بنك الراجحي عقاري أو شخصي فهي كالتالي:

لا يتم استرداد الرسوم الإدارية إلا في حالة توافر بطاقة ائتمانية نشطه.

يمكن للعملاء الاستفادة من العرض حتى انتهاء شهر أكتوبر الجاري.

يجب أن تكون البطاقة الائتمانية تابعة لمصرف الراجحي مع ضرورة تفعيل البطاقة بمجرد استلامها لاسترداد الرسوم الإدارية.

حاسبة سداد المديونية مصرف الراجحي

أتاح المصرف لعملاء سداد المديونية إمكانية احتساب قيمة القسط الشهري المقرر سداد للبنك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي.

الضغط على كلمة التمويل ومنها يتم اختيار عروض التمويل.

يتم الضغط على عرض سداد المديونية.

النقر على الحاسبة التمويلية، ويتم بعدها تحويل العميل إلى صفحة حاسبة التمويل.

يتم إدخال البيانات المطلوبة عن الوظيفة والجنسية ومدة التمويل المراد الحصول عليها.

وعند الضغط على كلمة حساب ليظهر قيمة القسط وكذلك مدة التمويل وهامش الربح وكافة التفاصيل التي تخص قيمة المنتج أيضًا والتي يحتاج إليها العملاء.