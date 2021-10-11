شيخ الأزهر يدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوق الفتيات

دعا شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، يوم الاثنين، إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حق الفتيات في التعليم الكامل والكرامة وكافة حقوقهن التي كفلها الإسلام.

وكتب شيخ الأزهر، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن الإسلام جاء ليحرر المرأة من عادات جاهلية انتقصت من حقوقها، وتعاملت معها كإنسان غير كامل مسلوب الإرادة والحقوق.

ووجه شيخ الأزهر هذه الدعوة بمناسبة اليوم العالمي للفتيات الذي يجري تخليده سنويا في الحادي عشر من شهر أكتوبر.

ويتم التركيز في هذا اليوم على التوعية بمراعاة حقوق الفتيات، من خلال ضمان استفادتهن من التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب الحماية من التعرض للتمييز.

وفي التاسع عشر من ديسمبر 2019، جرى التصويت في منظمة الأمم المتحدة من أجل اتخاذ الحادي عشر من أكتوبر يوما عالميا للفتيات.