دعا شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، يوم الاثنين، إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حق الفتيات في التعليم الكامل والكرامة وكافة حقوقهن التي كفلها الإسلام.
وكتب شيخ الأزهر، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن الإسلام جاء ليحرر المرأة من عادات جاهلية انتقصت من حقوقها، وتعاملت معها كإنسان غير كامل مسلوب الإرادة والحقوق.
ووجه شيخ الأزهر هذه الدعوة بمناسبة اليوم العالمي للفتيات الذي يجري تخليده سنويا في الحادي عشر من شهر أكتوبر.
ويتم التركيز في هذا اليوم على التوعية بمراعاة حقوق الفتيات، من خلال ضمان استفادتهن من التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب الحماية من التعرض للتمييز.
وفي التاسع عشر من ديسمبر 2019، جرى التصويت في منظمة الأمم المتحدة من أجل اتخاذ الحادي عشر من أكتوبر يوما عالميا للفتيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر يدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوق الفتيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.