باكستان تؤكد مواصلة دعمها للكشميريين فى حق تقرير المصير

جدة - نرمين السيد - وقال قريشى، فى بيان نقله راديو باكستان اليوم الإثنين، إن المجتمع الدولى يجب أن يتقدم لوقف "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان وإنقاذ الكشميريين المضطهدين، مدينا بشدة اعتقال أكثر من 1400 كشميرى فى منطقة جامو وكشمير من قبل السلطات الهندية.
وأضاف قريشى أن باكستان ستواصل رفع الأصوات ضد أعمال القمع فى منطقة جامو وكشمير فى كل منتدى دولى، قائلا " إن كشمير أصبحت قضية عالمية وليست إقليمية ويجب حلها وفق قرارات الأمم المتحدة".
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