الرئيس الروسى يؤكد أن حالته الصحية جيدة

جدة - نرمين السيد - وخلال لقاء عقده اليوم الاثنين مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومى الروسى، حرص بوتين على تبديد قلق رئيسة مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان الروسى) فالنتينا ماتفيينكو، على صحته بسبب سعاله.
وقال بوتين مخاطبًا ماتفيينكو -بحسب وكالة أنباء "نوفوستى"-: "إن الوضع لا يستحق القلق"، موضحًا أنه يخضع لفحوص الكشف عن فيروس "كورونا" وغيره من أنواع العدوى بشكل شبه يومى.
وأضاف الرئيس الروسى: "الوضع على ما يرام، وكل ما فى الأمر أن الجو كان باردًا نسبيًا وقد زدت فى الحركة بعض الشيء، لا شيء رهيبًا يحدث"، متمنيًا لأعضاء مجلس الأمن القومى الروسى موفور الصحة، داعيًا إياهم لعدم التقاعس فى الخضوع للتلقيح ضد "كورونا" مجددًا.
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