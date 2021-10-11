المرصد السورى: انفجار عنيف بمنطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية

وحسبما نشر المرصد السورى عبر موقعه الإلكترونى، فإن طائرات مسيرة مجهولة، صعدت من ضرباتها مستهدفة الميليشيات الإيرانية، وتلك التابعة لها قرب وعند الحدود السورية – العراقية، فى منطقة غرب الفرات التى باتت أشبه بـ "محمية أو مستعمرة إيرانية" على الأراضى السورية.
ورصد المرصد السورى لحقوق الإنسان 4 استهدافات للطيران المسير "المجهول"، خلال الفترة الممتدة منذ الثالث من أيلول الفائت وحتى الثامن من تشرين الأول الجارى، ويتجرد الجانب الإسرائيلى والأمريكى من تبنى هذه الاستهدافات التى تتم بطيران مسير، بينما تشير معلومات المرصد السورى بأن الاستهدافات هذه ينفذها طيران مسير تابع لسلاح الجو الأمريكى.
وأشار المرصد السودى إلى أن الاستهدافات الأربعة خلفت 3 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران من جنسية عراقية، بالإضافة لأكثر من 15 جريح من مختلف الجنسيات بعضهم بحالة حرجة، فضلاً عن تدمير وإصابة 6 أهداف على الأقل.
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