منصة ايفاء تسجيل الدخول بالخطوات كاملة ؛ نقوم الآن من خلال موقعنا الإلكتروني المميز موقع ثقفني بتقديم أهم وأدق المعلومات الخاصة بعملية تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاصة بمنصة إيفاء؛ فهي منصة من المنصات الوطنية التي تخص جميع الاعتراضات والاستفسارات عن أي مخالفات يقوم بتنفيذها المركز الخاص بالمعلومات الوطنية حيث أنه ومن خلال هذه الخِدْمَات الإلكترونية الموجودة على المنصة يمكن لأي مواطن الإطلاع على أي مخالفات خاصه بجميع المسجلين عليها وأيضاً المستفيدين منها من الاطّلاع على أي مخالفات مسجله لديهم في عدد من المؤسسات والشركات والوزارات والمنشآت السُّعُودية؛ ومن خلال السطور التالية سوف نقوم بتقديم كافة الخطوات المهمة التي قامت بوضعها منصة إيفاء كي تتم عملية التسجيل الإلكتروني عليها لأي مواطن يريد التسجيل فيها بكل سهولة حتى يتم عملية الدخول و التسجيل عليها بشكل صحيح.

منصة ايفاء تسجيل الدخول

يوجد الكثير من المنصات الإلكترونية التي قامت المملكة العربية السعودية بإطلاقها علي الإنترنت مثل منصة أبشر ومنصة إيفاء و منصة مدرستي كي تساعد المواطنين في إتمام الكثير من الخدمات الخاصة بهم في كافة المجالات و يجب علي كل من يريد الدخول والتسجيل علي منصة إيفاء التابعة للمملكة العربية السُّعُودية لكي يحصل ويستفيد من جميع الخِدْمَات التي تقدمها هذه المنصة للمواطن داخل المملكة أن يتبع الخطوات المخصصة لذلك؛ وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

يتم الدخول المباشر على منصة الوطنيين الرئيسية الخاصة بمنصة إيفاء

يتم اختيار أيقونة (تسجيل الدخول) والضغط عليها.

ومن ثم يتم اختيار الفئة التي تخص المواطن من هذه الفئات ومنها (أعمال ، شركات ، أفراد).

يتم اختيار أيقونة اسم الحساب المستخدم الخاص بالحساب المسجل على منصة أبشر الإلكترونية والضغط عليها.

على المواطن إدخال كلمة المرور الخاصة به.

بعدها يتم اختيار زر (تسجيل الدخول) والنقر عليه.

وبعد الانتهاء من جميع هذه الخطوات سوف يتم عرض قائمه على الشاشة الموجودة أمام المستعلم تضم عددا من المخالفات التي لم يتم تسديد المبلغ المالي الخاص بها الذي يجب أن يقوم المستعلم بتسديدها؛ ومن خلال تسجيل جميع هذه الخطوات المهمة السابق ذكرها يتمكن المواطن من التسجيل الإلكتروني والدخول على المنصة الوطنية (إيفاء) وهذه المنصة توفر لجميع المواطنين العديد من المعلومات المهمة التي ترتبط بكافة المخالفات الموجودة في المملكة العربية السُّعُودية.

ما هي منصة إيفاء

تعتبر منصة إيفاء من المنصات الوطنية المرتبطة بمركز المعلومات الوطني وتقوم هذه المنصة بالتسهيل على المواطن في تحديد أي مخالفات في جميع مجالاتها؛ كما تتيح هذه المنصة للأفراد والمراكز الاطلاع ومعرفة جميع المخالفات من خلال إرسالها لهم بلاغ يحتوي على جميع البيانات الخاصة بهذه المخالفات؛ ولكل مواطن لم يكن له أي حساب خاص به على المنصة الإلكترونية أبشر تتيح له أن يكون له بديلاً علي منصة إيفاء الإلكترونية كي يتمكن من الاستعلام عن أي مخالفات خاصه به أو غير ذلك مسجله على المنصة؛ كما أن من المميزات التي تتميز بها المنصة الرئيسية الإلكترونية إيفاء هي القيام بإرسال تبليغ (إخطار) للمواطن الذي انتهك هذه المخالفة وهي رسالة نصية توضح له ذلك.

تقوم منصة إيفاء بتوضيح القيمة المالية المحددة الخاصة بالمخالفة التي يجب تسديدها وذلك من خلال عملية شراكة بين عدد من الشركات والجهات الحكومية بالمملكة ومنها على سبيل المثال (وزارة الخارجية ، وزارة الشؤون القروية والبلدية ، وزارة السياحة ، وزارة العدل ، وزارة الإسكان ، وجميع المؤسسات العامة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية)؛ وتتمثل أنواع الخدمات التي تقدمها إيفاء في التالي: