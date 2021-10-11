منتخب ألمانيا أول المتأهلين إلى نهائيات مونديال 2022

بات المنتخب الألماني أول المتأهلين، عبر التصفيات، إلى نهائيات مونديال 2022 لكرة القدم، بفوزه الساحق على مضيفته مقدونيا الشمالية 4-0 في سكوبي، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية.

وانتظر المانشافت الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة لصالحه، بتسجيله أربعة أهداف عن طريق كاي هافيرتس (50) وتيمو فيرنر (70 و74) وجمال موسيالا (84).

وثأرت ألمانيا بالتالي من مقدونيا الشمالية التي الحق بها هزيمة تاريخية ذهابا 2-1.

ورفعت ألمانيا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 21 نقطة، مستغلة خسارة أرمينيا أمام مضيفتها رومانيا صفر-1، حيث تراجعت إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، تاركة الثاني إلى رومانيا برصيد 13 نقطة.

وتتبقى جولتان على نهاية التصفيات، لكن لا أحد يمكن اللحاق بألمانيا حسابيا.

وهذه المرة الثامنة عشرة تواليا التي تتأهل فيها ألمانيا إلى كأس العالم لكرة القدم منذ عام 1954، علما بأنها خرجت من الباب الضيق في مونديال روسيا عام 2018، عندما جردت من اللقب في الدور الأول في مجموعة كانت في متناولها، وضمت المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية، لكنها حلت في المركز الأخير.

وعلى الرغم من نسبة استحواذ كبيرة على الكرة، لم يفلح المنتخب الألماني في افتتاح التسجيل في الشوط الأول، وكانت أخطر فرصة له عبر فيرنر الذي أصاب القائم في الثواني الأخيرة منه.

وفي الشوط الثاني، استغل الألمان هجمة مرتدة سريعة فوصلت الكرة إلى توماس مولر على مشارف المنطقة مررها بذكاء باتجاه هافيرتس فتابعها الأخير بسهولة داخل الشباك (50).

وكان مولر صاحب التمريرة الحاسمة للهدف الثاني، عندما ناول فيرنر كرة أمامية فأطلقها الأخير قوية في الشباك (64).

وأضاف فيرنر الثالث والثاني الشخصي له بتسديدة لولبية بعيدا عن متناول الحارس (73).

واختتم البديل موسيالا التسجيل عندما انفرد بالحارس وسدد في شباكه (83).

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت رومانيا على أرمينيا بهدف سجله ألكسندرو ميتريتا في الدقيقة 26.

وفي مباراة ثالثة، سحقت أيسلندا ليشتنشتاين برباعية نظيفة.