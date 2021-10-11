التيار الصدرى وتحالف الحلبوسى يتصدران الانتخابات العراقية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، أوضحت اللجنة -خلال مؤتمر صفحى بالعاصمة بغداد- أن الكتلة الصدرية حصدت المرتبة الأولى ضمن القوى الشيعية، فيما استطاع تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسى أن ينال صدارة القوى السنية فى الانتخابات.

وحصل الحزب الديمقراطى الكردستانى على المرتبة الأولى ضمن الأحزاب الكردية فى انتخابات العراق التشريعية.

وبحسب اللجنة العراقية، فإن تلقى الطعون فى نتائج الانتخابات سيبدأ يوم الثلاثاء، على أن تستمر العملية ثلاثة أيام.

وشددت اللجنة على أن عملية التصويت فى خامس انتخابات برلمانية منذ سقوط نظام صدام حسين، لم تشهد أى خروق أمنية، وأوضحت اللجنة أن الشكاوى التى جرى تقديمها خلال الاقتراع الخاص لم تتجاوز 25، أما الانتخاب العام الذى جرى يوم الأحد فى مختلف مناطق العراق، فشهد تقديم 94 شكوى، وفق بيانات اللجنة.

وبحسب المصدر، فإن نتائج العد والفرز اليدوى للأصوات كانت مطابقة لما هو إلكترونى، فى التصويت الخاص والعام على حد سواء.