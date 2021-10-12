مقتل 15 ونجاة 177 حاولوا الهجرة من ليبيا عبر المتوسط

قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها انتشلت جثث 15 مهاجرا، بينما نجا 177 ممن كانوا على متن قاربين لخفر السواحل عائدين إلى ليبيا، بعد محاولة لعبور المتوسط.
وتزايدت محاولات العبور من شمال أفريقيا هذا العام، إذ وردت تقارير عن اعتراض خفر السواحل الليبي طريق أكثر من 23 ألف مهاجر ولاجئ بحلول سبتمبر.
ويواجه المهاجرون واللاجئون في ليبيا الاحتجاز وإساءة المعاملة، واعتقلت السلطات في حملة أكثر من خمسة آلاف خلال الأسبوع المنصرم.
وقتل حراس يوم الجمعة ستة مهاجرين على الأقل في مركز للاحتجاز، في الوقت الذي أدى الاكتظاظ الشديد إلى فوضى، وفقا لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
وتمكن عشرات من الفرار من المنطقة قبل أن تعتقلهم السلطات مجددا.
وقالت حكومة الوحدة الوطنية إنها "تتعامل مع مسألة معقدة متمثلة في ملف الهجرة غير الشرعية لما يمثله من مأساة إنسانية، إضافة إلى تبعاته الاجتماعية والسياسية والقانونية محليا ودوليا".
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