بوتين يبحث مع ماكرون وميركل التسوية الأوكرانية وقضايا دولية

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، جاء فى بيان صادر عن المكتب الصحفى للرئاسة الروسية: "نوقش الوضع المثير للقلق فيما يتعلق بتعطيل عملية حل النزاع الداخلى فب أوكرانيا، وأشار القادة الثلاثة إلى أهمية تنفيذ اتفاقات مينسك لعام 2015 كأساس لا جدال فيه للتسوية، كما أكدوا اهتمامهم فى زيادة تنسيق جهود روسيا وألمانيا وفرنسا ضمن صيغة نورماندى".
وذكر البيان أنه "مع الأخذ فى الاعتبار الوضع الحالى الصعب فى تسوية النزاع فى جنوب شرق أوكرانيا، أصدر القادة تعليماتهم لمستشاريهم السياسيين ووزارات الخارجية لتكثيف الاتصالات والعمل على مسار رباعية نورماندى".
وأوضح البيان أن "تم الاتفاق على الاستمرار، من خلال القنوات ذات الصلة، فى دراسة المتطلبات الأساسية للتنظيم المحتمل، إذا كان ذلك مناسبًا، لقمة نورماندى".
وأضاف البيان أنه "خلال المحادثة أثيرت بعض القضايا الدولية الأخرى، بما فى ذلك تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب فى القارة الإفريقية".
يذكر أن صيغة "رباعية نورماندى" شكلت فى السادس من يونيو عام 2014، فى مدينة نورماندى على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ70 لإنزال قوات الحلفاء، وبهذه الصيغة عقد زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، عدة اجتماعات لمناقشة تسوية النزاع فى دونباس.
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