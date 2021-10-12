فيديو.. تحطم طائرة فى منطقة سكنية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأفادت قناة "إن بى سى" نقلا عن السلطات المحلية أن الحادث لم يسفر عن إصابات على الأرض، لكن الطائرة سقطت على مبان، مما أدى إلى اندلاع حريق.
ووقع الحادث بالقرب من حرم مدرسة ثانوية، وأكدت طواقم الإطفاء أنها لا تزال عاملة فى منطقة سقوط الطائرة.
وذكر التقرير أنه لم يعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة عندما سقطت.
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