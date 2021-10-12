بعد ارتفاع حاد فى الأسعار.. الاتحاد الأوروبى يدرس شراء الغاز جماعيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "رويترز" أنها اطلعت على مسودة وثيقة، جاء فيها أن الاتحاد سينظر فى خيار لشراء مشترك للغاز الطبيعى للدول الأعضاء.
وحسب الوثيقة فإن الدول يمكنها أن تشترى بشكل جماعى الغاز من احتياطى استراتيجى، وستكون المشاركة طوعية.
ومن المقرر أن تنشر المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع "صندوق أدوات" لإجراءات يمكن لدول الاتحاد الأوروبى أن تتخذها للرد على الارتفاع الحاد فى أسعار الطاقة، فى استجابة لدعوات من بعض الدول إلى رد من الاتحاد على أسعار قياسية مرتفعة للغاز والكهرباء.
وحسب مسودة وثيقة "صندوق الأدوات" ستدرس المفوضية الفوائد المحتملة لشراء مشترك لدول الاتحاد للغاز الطبيعى، وهى فكرة اقترحتها حكومات، من بينها إسبانيا، فى الأسابيع القليلة الماضية.
وأشارت الوكالة إلى أن المفوضية امتنعت عن التعقيب على المسودة، وقالت إنه "قد يجرى تغييرها قبل الموعد المحدد".
وقفزت أسعار الكهرباء والغاز فى أوروبا هذا العام وسط شح فى إمدادات الغاز، قابلته زيادة فى طلب اقتصادات تتعافى من جائحة "كوفيد- 19".
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