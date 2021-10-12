سوريا.. قتلى بانفجار سيارة مفخخة في بلدة عفرين بحلب

انفجرت سيارة ملغومة في سوق ببلدة عفرين بمحافظة حلب شمالي سوريا، الاثنين، فقتلت ما لا يقل عن 4 أشخاص.

وقال متطوعون من الدفاع المدني السوري الذي يعمل في مناطق خاضعة للمعارضة، إن حصيلة الضحايا قد ترتفع. وأضاف أن امرأة من بين القتلى.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى بلغ 6، وبينهم مقاتلون من المعارضة. وأوضح أن الجثث احترقت بشكل بالغ.

وقع الانفجار قرب السوق في مركز المدينة بمكان ليس ببعيد عن نقطة تابعة لـ"جيش الإسلام"، وفقا للمرصد. وقال المرصد أيضا إن 12 شخصا أصيبوا، بينهم طفلان.

وتسيطر تركيا ومقاتلون سوريون حلفاء لها على عفرين منذ عام 2018 بعد عملية أدت إلى طرد المقاتلين المحليين الأكراد وأسفرت عن نزوح آلاف السكان الأكراد.

ومنذ ذلك الحين كانت البلدة موقعا لتفجيرات متكررة بسيارات مفخخة، والتي مرت من دون أن تعلن أي جهات المسؤولية عنها إلى حد بعيد.

وأنحى مسؤولون أتراك باللائمة في الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردي المسلحة، ونفت القوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة تورطها في الهجوم.