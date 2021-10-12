مصر تقترب من الدور النهائي بتصفيات التأهل لمونديال 2022

وفاز منتخب مصر على مستضيفه الليبي بثلاثة أهداف من دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة للمونديال.

تقدمت مصر بهدف لأحمد فتوح في الدقيقة 39، ثم أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة 45. وأضاف البديل رمضان صبحي الهدف الثالث في الدقيقة 71.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز في واحدة مباراتي الجولة الخامسة أو السادسة ضد أنجولا والغابون لحسم تأهله رسميا للدور الفاصل.

وحسب الناقد الرياضي محمد عبد الحافظ، فرض المنتخب المصري سيطرته على أغلب فترات مباراته أمام المنتخب الليبي مساء الاثنين، وصنع أكثر من فرصة مواتية للتسجيل في مباراة تعد بداية فعلية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وأضاف حافظ لموقع دوت الخليج أن إصابة حارس منتخب مصر محمد الشناوي، في الشوط الأول أثارت مخاوف لكن البديل محمد أبو جبل لم يتعرض لأية خطورة تذكر.

وكان المنتخب المصري قد فاز على نظيره الليبي في مباراة الذهاب بالقاهرة مساء الجمعة بهدف نظيف أحرزه اللاعب الشاب عمر مرموش، الذي شارك لأول مرة مع منتخب بلاده وحصد نجومية طاغية.

وقد واصل مرموش، لاعب شتوتغارت الألماني، تألقه مع منتخب بلاده بعدما صنع الهدف الثاني في المباراة المقامة مساء الاثنين ببنغازي.

ووفقا لمجموع نقاط كل منتخب في المجموعة، تتصدر مصر بعدد 10 نقاط تليها ليبيا بـ6 نقاط، ثم الغابون بأربعة نقاط، وأخيرا أنغولا بثلاث نقاط.

ومن المنتظر أن يحل المنتخب المصري ضيفا في الجولة المقبلة على نظيره الأنغولي، كما تستضيف الغابون منتخب ليبيا.