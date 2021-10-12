بركان لابالما يلتهم مصنعا .. والسلطات تفرض الإغلاق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال رئيس خلية الأزمة ميجيل أنخيل موركويندى إن "جزءا من مصنع الأسمنت التهمته النيران، مشيرًا إلى أنه تم فرض إغلاق بالمنطقة حتى تتمكن السلطات من التأكد مما إذا كانت نوعية الهواء تسمح بحياة طبيعية.

وتشم إجراءات الإغلاق عددًا يتراوح بين 2500 و3000 آلاف شخص مقيمين قرابة مصنع الإسمنت فى غرب جزيرة لابالما التى تقع فى أرخبيل جزر الكنارى.

وكان ما يقرب من 6 آلاف شخص قد تركوا منازلهم، فرارا من بركان كومبرى فييخا الذى بدأ ثورانه يوم 19 سبتمبر الماضى، بعدما طالت الحمم البركانية 600 هكتار من الأراضى.