مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة بولاية كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وقالت شبكة "إن بى سى" الأمريكية، إن الحريق الناجم عن سقوط الطائرة، دمر منزلين على الأقل وألحق أضرارًا بمبنى ثالث.
ووقع الحادث بالقرب من حرم مدرسة ثانوية، لكنها أكدت على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" أن جميع طلابها "آمنون".
وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان دييجو، بـ كاليفورنيا، إنها أغلقت عدة شوارع بسبب الحادث، وأضافت أن إدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطنى لسلامة النقل سيتوليان التحقيق فى الحادث.
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