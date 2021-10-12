ما هو حل سؤال إذا كان عدد طلاب المرحلة الابتدائية في مدرسة النور ١٣٦٨ طالبًا، بينما يكون عدد الطلاب في المرحلة المتوسطة 623 طالب، فكم طالب يزيد عدد طلاب المراحل الأبتدائية عن عدد طلاب المرحلة المتوسطة؟ حيث إن هذا السؤال يعد واحد من ضمن الأسئلة الرياضية التي يتم إعطائها للطلاب في العديد من المراحل التعليمية الأولي وذلك لأن يحصل الطالب علي حل السؤال وزيادة مهارة الطالب في مادة الرياضيات في المرحلة الأبتدائية، وفي هذا المقال ستناول حل هذا السؤال.

كم طالب يزيد عدد طلاب المرحلة المتوسطة عن عدد المرحلة الأبتدائية؟

يعد هذا السؤال واحد من الأسئلة التي تساعد علي زيادة قدرات الطالب في المادة الرياضية حيث إن هذا السؤال يكون فيها بعض الشئ من التفكير والتي تساعد الطالب علي زيادة الذكاء، حيث إن اجابة السؤال تتمركز في أحد العمليات الرياضية سواء بالطرح أو بالجمع.

ويتم الهدف من هذه المسائل التي تحتوي علي عدد من الأعداد الرياضية وجزء مقالي إلي زيادة قدرة الطالب في معرفة الجانب المطلوب في السؤال والقيام بحل هذا السؤال بعد إتمام عملية التفكير في الإجابة.

حل سؤال إذا كان عدد طلاب المرحلة الابتدائية في مدرسة النور ١٣٦٨ طالبًا

تتمحور اجابة هذا السؤال علي عملية الطرح والتي تعد واحدة من ضمن العمليات الحسابية البسيطة، حيث إن الطالب يقوم بطرح عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية من عدد طلاب المرحلة المتوسطة ليحصل علي النتيجة النهاية الخاصة بهذا السؤال.

وتكون نتيجة الحل في هذا السؤال هو ١٣٦٨ -٦٢٣ = 754 طالب.

عملية الطرح

وتعرف عملية الطرح علي إنهاء أحدي العمليات الرياضية البسيطة والتي يتم فيها إزالة عدد معين من أخر ليتم الحصول علي ناتج الفرق بين عددين، حيث يتم الطرح للحصول علي العدد الناقص، وتستخدم هذه العملية في الكثير من الحسابات اليومية حيث يتم إحتساب الباقي من النقود التي صرفت من الراتب من خلالها.

وعملية الطرح هي عكس عملية الجمع والتي يتم فيها إضافة عدد علي عدد أخر للحصول علي الزيادة في مقدار أحدي العددين.