إصابة 6 أشخاص فى حادث طعن بـ التشيك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم شرطة التشيك، إن منفذ الهجوم أصاب 6 أشخاص بجراح مختلفة، وأن 5 من الضحايا فى حالة خطيرة.

وأضاف أن جميع الجرحى تم نقلهم إلى مستشفيات فى المركز الإقليمى القريب من برنو"، مشيرًا إلى أن قوات الأمن والشرطة اعتقلت المتهم.

ومن جهتها، أبلغت بلدية تيشنوف سكان المدينة على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، أنه وفقًا المعلومات المتاحة، وقع الحادث لأسرة تقطن فى شارع جونجمان، مؤكدة أن الشرطة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.