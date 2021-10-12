كورونا يقصف بريطانيا بأكثر من 40 ألف إصابة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها، الاثنين، إن عدد الإصابات الإجمالي، بـ كورونا بلغ 8 ملايين و193 ألفًا و769 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 137 ألفًا و763 حالة وفاة.

كورونا فى بريطانيا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.