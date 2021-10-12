رابط اختبار منصة مدرستي رابط مباشر الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي

رابط اختبار منصة مدرستي، يستعد الطلاب لإجراء الاختبارات المركزية عبر رابط ekhtibar.moe.gov.sa، وتعد الاختبارات المركزية وسيلة هامة لتحديد مستوى الطلاب في تحصيل المفاهيم، لذلك كثر البحث بصورة كبيرة عن الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي، وتعتمد وزارة التعليم في السعودية بشكل كبير على المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية، لكي تساعد في تطوير التعليم وتساهم في خلق جيل قادر على استخدام التكنولوجيا في التعليم عن بعد، وقامت وزارة التعليم بتوفير منصة مدرستي التعليمية لكي تحقق العديد من الخدمات والمهام، ولأهمية الاختبارات في تحديد مستوى الطلاب وتحديد متطلبات العملية التعليمية، قامت وزارة التعليم بتوفير منصة اختبار المركزية.

رابط اختبار منصة مدرستي

يستعد الطلاب لإجراء الاختبارات الإلكترونية والتي تم تحديد موعدها في 8 نوفمبر 2021، وقامت وزارة التعليم بتوفير رابط الاختبارات الإلكترونية، رابط خاص بالاختبارات للطلاب الذين لم يستطيعوا دخول الاختبار بالطريقة المعتادة من خلال منصة مدرستي.

منصة مدرستي تسجيل الدخول رابط مباشر

مع ظهور فيروس كورونا بدأ العالم يلجأ إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم عن بعد، وكانت المملكة العربية السعودية من أكثر البلدان حرصاً على توفير المنصات التعليمية، ومن أهم هذه المنصات منصة مدرستي، حيث تعد بديل عن الحضور في المدرسة لأن الاختلاط خطر على الطلاب والمعلمين، وتقوم المنصة بتوفير العديد من الخدمات للطلاب، حيث يستطيع الطالب حضور فصول افتراضية وأن يحل واجباته وكذلك يتم اختبار الطلاب من خلالها، كما أن بها العديد من الأنشطة المدرسية المختلفة التي تساعد الطلاب على فهم المادة العلمية بسهولة.

يتم الدخول إلى المنصة إلكترونياً من خلال الدخول على رابط منصة مدرستي الرسمي.

الخطوة الثانية يتم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول” الموجودة أعلى يسار الشاشة الرئيسية.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال رمز التحقق الموجود على الشاشة.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

يتم التفاعل من خلاله مع الحصص الدراسية وحضورها.

التفاعل مع الدروس المعدة خارج توقيت الجدول المدرسي.

يتم من خلال التطبيق استعراض قائمة الواجبات المدرسية.

استعراض قائمة كافة الاختبارات المدرسية.

استعراض قائمة الأنشطة المدرسية.

حضور اللقاءات التفاعلية

آلية دخول منصة مدرستي التعليميةمميزات وخدمات تطبيق مدرستي